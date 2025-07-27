Aliağa'da 15 Metre Derinliğindeki Kuyudan Kurtarılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aliağa'da 15 Metre Derinliğindeki Kuyudan Kurtarılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'nde 15 metre derinliğindeki bir kuyudan kurtarılan C.E. (35), yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, olay yerine hızlıca müdahale ederek C.E'yi kuyudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bozköy Mahallesi'nde C.E. (35), henüz öğrenilemeyen nedenle bir dolgu sahasında açılan 15 metre derinliğindeki fore kazık kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölge sevk edilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Aliağa ekipleri, arazöz ve kurtarma aracıyla C.E'yi kuyudan çıkardı.

Yaralanan C.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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