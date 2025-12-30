Haberler

Bakan Yerlikaya, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda yaralanan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda yaralanan güvenlik güçlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyetle birlikte Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucu yaralanan kahraman mesai arkadaşlarımızı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
