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Ali Yerlikaya ve Cibuti İçişleri Bakanı Görüşmesi

Ali Yerlikaya ve Cibuti İçişleri Bakanı Görüşmesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cibuti İçişleri Bakanı Said Nouh Hassan ile düzensiz göç, güvenlik eğitimi ve afetlerle mücadele konularını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cibuti İçişleri Bakanı Said Nouh Hassan ile bir araya geldi.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Said Nouh Hassan ile beraberindeki heyeti, bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, güvenlik birimlerinin eğitimi, afetlerle mücadele alanında işbirliği konuları başta olmak üzere bakanlıklar arasında işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini aktaran Yerlikaya, misafirine ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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