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Ali Yerlikaya, Mustafa Serkan Sabanca'yı Interpol Delegeliği Seçiminde Tebrik Etti

Ali Yerlikaya, Mustafa Serkan Sabanca'yı Interpol Delegeliği Seçiminde Tebrik Etti
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Haberler
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası delegeliğine seçilen Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'yı tebrik etti. Yerlikaya, Türkiye'nin oylamada aldığı destek için de teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası delegeliğine seçilen Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'yı tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 92. Interpol Genel Kurul Toplantısı İcra Komitesi seçimlerinin İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirildiğini anımsattı.

Seçimlerde Türkiye adayı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'nın 64 oyla 3 yıllığına Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası delegeliğine seçildiğini belirten Yerlikaya, "Böylece Interpol Avrupa Kıtası delegeliklerini Türkiye, Almanya ve Fransa temsil edecek. Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, seçilen diğer delegelere yeni görevlerinde başarılar dilerken, oylamada Türkiye'ye destek veren bütün ülkelere de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esin Işık - Güncel
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