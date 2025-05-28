Ali Yerlikaya: "Görevlerini Başarıyla Tamamlayan Mülki İdare Amirlerimize Teşekkür Ediyor, Yeni Görevlerinde Başarılar Diliyorum"

Ali Yerlikaya: 'Görevlerini Başarıyla Tamamlayan Mülki İdare Amirlerimize Teşekkür Ediyor, Yeni Görevlerinde Başarılar Diliyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle 390 mülki idare amirinin görev yerlerinin belli olduğunu belirterek "Görevlerini başarıyla tamamlayan mülki idare amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşaasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle 390 mülki idare amirinin görev yerlerinin belli olduğunu belirterek "Görevlerini başarıyla tamamlayan mülki idare amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşaasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirtti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri belli oldu. Görevlerini başarıyla tamamlayan Mülki İdare Amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşaasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı

Sürücü navigasyona uydu, merdivenlere daldı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum

Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.