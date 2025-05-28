Ali Yerlikaya: 'Görevlerini Başarıyla Tamamlayan Mülki İdare Amirlerimize Teşekkür Ediyor, Yeni Görevlerinde Başarılar Diliyorum'

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle 390 mülki idare amirinin görev yerlerinin belli olduğunu belirterek "Görevlerini başarıyla tamamlayan mülki idare amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşaasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirtti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri belli oldu. Görevlerini başarıyla tamamlayan Mülki İdare Amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşaasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."