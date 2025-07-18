Ali Yerlikaya'dan Erol Karaömeroğlu için Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazası sonucu vefat eden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için taziye mesajı paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Geçirdiği elim trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski Bitlis Valimiz Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve İçişleri ailemize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan eşine ve sevgili çocuğuna acil şifalar diliyorum. Merhum mesai arkadaşımın mekanı cennet olsun."