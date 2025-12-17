Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'ın kuruluşunun 16. yılını kutladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ın kuruluşunun 16. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, AFAD'ın afet yönetimindeki rolünü ve dünya genelindeki yardımlarını vurguladı. 'İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimiz zor günlerinde yalnız kalmadıysa, umut hep diri kaldıysa, bir el mutlaka uzandıysa orada AFAD vardı. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kuruluşunun 16. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, başkanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

AFAD'ın 2009 yılında kurulduğunu hatırlatan Yerlikaya, bugün 8 bin 397 personel, 1,6 milyon gönüllü, 149 bin 873 "arama kurtarmacı", 1259 müdahale aracı ve ekipman envanteriyle Başkanlığın, temel afet yönetiminden sorumlu olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Afet yönetiminde, kriz yönetiminden risk yönetimine AFAD'la birlikte geçtik. Asrın felaketi sonrası 'dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu' yine AFAD'la birlikte gerçekleştirdik. AFAD, sadece bir kurum değil, kara gün dostudur. Nerede bir afet varsa, hayatı yeniden ayağa kaldırmak için oradadır." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD'ın son 16 yılda 5 kıtada, 80'den fazla ülkede insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak küresel vicdanın da sesi olduğunu aktaran Yerlikaya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı 14 uçak ve 19 "İyilik Gemisi" ile 104 bin tonu aşkın insani yardımın ulaştırıldığını bildirdi.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İşte yüreği de emeği de böylesine büyük bir kurumumuz AFAD. AFAD'ımızın her bir personeline, enkaz başında sabahlayan, bir cana ulaşmak için canını dişine takan arama kurtarma ekiplerimize, dağıttığı battaniye, ikram ettiği çorbasıyla yürekleri ısıtan, duasını, emeğini eksik etmeyen tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz zor günlerinde yalnız kalmadıysa, umut hep diri kaldıysa, bir el mutlaka uzandıysa orada AFAD vardı. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
