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Ali Tarakcı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı

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Sosyal medya hesabından 'Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek.' paylaşımı yapan Ali Tarakcı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Tarakcı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tarakcı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tarakcı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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