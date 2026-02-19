Haberler

Babadan kalan 'anlamlı miras'; lokantada artan yiyecekleri sokak kedilerine götürüyor

Güncelleme:
Rize'de lokanta işletmecisi Ali Reyhan, babasından miras kalan geleneği sürdürerek, lokantasındaki arta kalan yemekleri sokak kedilerine taşıyor. Reyhan, bu geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

RİZE'de lokanta işletmecisi Ali Reyhan, babasından kendisine miras kalan geleneği devam ettirip, işletmelerinden arta kalan yemekleri sokak hayvanlarına götürüyor. Sokak kedilerini elleri ile besleyen Reyhan,"Biz de mutlu oluyoruz; heyecanlı, gururlu oluyor, babamızı yad ediyoruz. Buraları boş bırakmıyoruz" dedi.

Kentte lokanta işleten Ali Reyhan, 4 yıl önce yaşamını yitiren babasının lokantadan artan yemeklerle sokak kedilerini besleme geleneğini devam ettiriyor. Gün boyu müşterilerden arta kalan yemekler, çöpe atılmak yerine mutfakta özel bir kovada biriktiriliyor. Biriken yemekler düzenli olarak mamaya dönüştürülüyor. Reyhan, lokantasındaki artan yemekleri her gün kilometrelerce yol giderek, sokak kedilerinin ayaklarına kadar götürüyor. Kedileri elleriyle düzenli olarak besleyen Reyhan, yiyecek bulmakta zorlanan pek çok sokak hayvanlarına da destek olmaya çalışıyor.

'BU BABADAN KALAN BİR HAYVAN SEVGİSİ'

Babadan kalan hayvan sevgisini sürdürdüklerini söyleyen Ali Reyhan, "Babam 30 yıla yakın burada düzenli olarak kedileri besledi. Babam vefat edeli 4 yıl oldu. Biz de geleneği sürdürmek için kardeşlerimle beraber elimizden geleni yapıyoruz. Gelip buradaki kedileri besliyoruz. Babamızdan kalan bir gelenektir bu. Biz de mutlu oluyoruz; heyecanlı, gururlu oluyor, babamızı yad ediyoruz. Buraları boş bırakmıyoruz. Bizi bekliyorlar; hatta arabayla gelince, yanımıza yaklaşıyorlar. Sanki bizi bekliyorlarmış gibi. Bu babadan kalan bir hayvan sevgisi" diye konuştu.

'HİÇBİR YEMEĞİ ÇÖPE DÖKMÜYORUZ'

Artan yemeklerin çöpe gitmeyerek geri dönüştüğünü anlatan Reyhan, "Hiçbir yemeği çöpe dökmüyoruz; mutfaktaki personelimiz de duyarlı. Özel kovamız var. Kova gün içinde birikiyor; akşam veya sabah bunları biz, hayvanları beslemek için buraya getiriyoruz. Herkesin de bunu yapmasını isterim; can dostlarına karşı hepimiz duyarlı olmalıyız" dedi.

HABER-KAMERA : Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
