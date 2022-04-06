Ali Oto, kayakta "şeffaf" bir dönem vadetti

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 17 Nisan'da yapılacak genel kurulda tekrar aday olduğunu belirterek, "Amacımız federasyonumuzun müfettişlerle, savcılarla anılmasını engellemek. Tertemiz bir federasyon istiyoruz." dedi.

Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan kış sezonunu değerlendirirken, 17 Nisan'da yapılacak federasyon seçimi öncesi projelerini anlattı.

Kış sezonunu geride kalan günlerde Bolu'da yapılan son organizasyonla tamamladıklarını belirten Oto, "Pandemiden etkilendik ama hiçbir yarışımız iptal olmadı. Türkiye şampiyonalarının hepsini yaptık. Şimdi seçim dönemi var önümüzde. Yazın da özellikle kamp çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Pekin'de bir ivme kazandıklarını vurgulayan Ali Oto, şunları kaydetti:

"Kış sporları olarak 7 sporcuyla olimpiyatlara katıldık. Geçmiş olimpiyatlara göre büyük bir ivme kazandık. Bu yeterli mi, değil. Bu bir başlangıç. Fatih Arda İpcioğlu, zor bir spor yapmasına rağmen Dünya Kupası'nda iyi derece alarak kota elde etti. Olimpiyatta 36. oldu. Bu yeterli mi, değil ama bir başarıdır, bir ilki gerçekleştirdi. Bütün branşlarda böyle başarılı sporcular yetiştireceğiz. Kış ülkesi değiliz ama biz kış sporlarında varız. Ülkemizde kış sezonu sadece 70 gün. Kar yağdıramayacağımıza, buzul yapamayacağımıza göre biz elit sporcularımızla buzullara, dağlara gideceğiz. İyi antrenmanlar yapıp dünya kupalarında tecrübe elde edeceğiz. Hedefimiz Norveç modeli ve bu yolda gitmeyi hedefliyoruz. Temellerini attık, 10 yıl sonra meyvelerini yiyeceğiz. Ama bu süreçte büyük şampiyonalarda bizim sporcularımız yarışacak."

"Vaadimiz şeffaflık"

Ankara'da 17 Nisan'da yapılacak genel kurulla ilgili görüşlerini söyleyen Ali Oto, bir dönem daha bu görevi üstlenmek istediğini aktardı.

Ali Oto, geldikleri günden bu yana yaptıkları işlerin ortada olduğunu anlatarak,"Kayak Federasyonu ciddi baskı altındaydı, teftiş süreci vardı. Bazı usulsüzlükler vardı, büyük yara aldık. Müfettişler ve savcılar işlerini yapıyor. Bizim amacımız federasyonumuzun müfettişlerle, savcılarla anılmasını engellemek. Tertemiz bir federasyon istiyoruz. Geldiğimizde 10'a yakın iktisadi işletme vardı, bunların çoğu zarar ediyordu. Birkaçını kar eder duruma getirdik, diğerlerini kapattık. İstanbul'da bir kayak merkezi vardı, bunu Ankara'daki Spor Toto Tesisleri'ne getirdik, kurduk. Seçimden sonra faaliyetler başlayacak, yazın da kayak kayılacak orada." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Türk sporuna hizmet olduğunu vurgulayan Oto, oy verecek delegelere seslenerek, "Bizim vaadimiz şeffaflık ve temiz bir federasyon. Biz iş adamlığımızı orada bıraktık, bize verilen görev, sporu ileri götürmek. Bizde 5 branş var. Bu branşlarda elit sporcularımızı yaptığımız anlaşma gereği Norveç'te çalıştıracağız. Bu ülke için başarıdan başarıya koşmak istiyoruz. Benim avantajım şu, 4 yıldır bu işi yapıyorum. Bizi analiz etsinler, bu süreç iyi geçmediyse oy vermesinler. Ben yönetimime ve arkadaşlarıma güveniyorum. Bir dönem daha yaptıktan sonra emekli olacağım. Ben bütün adaylara başarılar diliyorum, camiamız için hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kayak Akademisi seçimden sonra açılıyor

Ali Oto, İstanbul'dan Ankara'ya taşıdıkları Kayak Akademisiyle de ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Kayak Akademisi, İstanbul'da kurulmuştu ama başarılı olamadı. Bunu Spor Toto Tesisleri'ne taşıdık. Yazın bile kayak yapılacak simülatörlerle. İstediğiniz dağı bilgisayara girerek kayak yapabileceksiniz. Bütün olimpiyat şampiyonları bu sistemde çalışıyor yazın. En önemlisi yeni başlayan çocuklarımızı bu sporu sevsin diye burada başlatacağız. Biz bunun seçimden hemen sonra startını vereceğiz."

Ali Oto, ucuz tesisler yaparak halka ulaşmanın önemini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Genel Müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum. Erzurum, Kayseri, Bursa dünya markası oldu kayakta. Uluslararası organizasyon düzenlemek için bizim tesis sorunumuz yok. Çok fazla şampiyona da yaptık. Sadece bizim amacımız şu, doğu bölgelerindeki ilçelere bile tesis götürmek. Önemli olan bunu ucuz yapmak. 100 milyon avroya da tesis yapabilirsiniz, 10 milyon avroya da yapabilirsin. Bizim amacımız daha ucuz tesisler yaparak herkese ulaşmak. Tabii ki turizm amaçlı tesisler daha pahalı olur, bunlar da ülkemizde var." ifadelerini kullandı.