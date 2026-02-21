Haberler

Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebol'ün eşinin cenazesi defnedildi

Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebol'ün eşinin cenazesi defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol'ün eşi Nurhan Nebol'un cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Hıdırlık Merazlığı'na defnedildi. Cenazeye aile membersi ve birçok önemli isim katıldı.

Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol'ün yaşamını yitiren eşinin cenazesi toprağa verildi.

Nurhan Nebol için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Nurhan Nebol'ün naaşı, Hıdırlık Merazlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Nebol'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu