Ali Jadallah, Dubai'de Gazze Fotoğrafları ile Birincilik Ödülü Aldı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında Gazze'de çektiği fotoğraflardan oluşan seri ile birincilik aldı.

Jadallah, Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda (HIPA) "Portfolyo (Story-Telling)" kategorisinde birinci oldu. Jadallah Gazze Şeridi'nden çıkamadığı için ödülünü ona vekaleten eşi Dua İsavi teslim aldı.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed bin Raşid Al-Maktum himayesinde her sene farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın bu seneki teması "Güç (Power)" olarak belirlenmişti.

Jadallah'ın eşi Dua İsavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü almasından ötürü hem mutlu hem de üzgün olduğunu belirtti.

İsavi, "Eşim büyük baskı altında olmasına rağmen mesajı ulaştırdı ve ben de onunla gurur duyuyorum. Üzgünüm çünkü gelip ödülü kendi elleriyle alamadı. Sınır kapıları kapalı olduğu için Gazze'den çıkamadı." dedi.

Eşinin, savaşta babasını ve kardeşlerini kaybettiğini, kız kardeşinin hala enkaz altında olduğunu belirten İsavi, buna rağmen eşinin kamerasını elinden düşürmediğini ve mesajı ulaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Savaşın başından bu yana eşinden ayrı düştüklerini anlatan İsavi, çocuklarının bu süre zarfında babalarından uzakta büyüdüklerini dile getirdi.

Eşinin birinci olmasının yaşattığı sevincin dahi eksik kaldığını ifade eden İsavi, şöyle devam etti:

"Bu tarz ödüller kazandığında insan ailesiyle oturup bunu kutlar ama Ali bunu bile yapamadı. Hatta interneti kesik olduğu için bu yarışmaya dair çektiğim videoyu bile gönderemedim. Çocuklarım İstanbul'da, ben Dubai'de, Ali ise Gazze'de. Ailesini de kaybetti. Ödülü aldım ama onun burada olmasını çok istedim. O bu mesajı ulaştırmak için çok yoruldu, sürekli tehlikeli yerlerde, saldırıların olduğu yerlerdeydi. Tanık olduğu her saldırıda ailesini kaybettiği anları tekrar tekrar yaşadı."