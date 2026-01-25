Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "Kadınların Sokakta Gerçekten Güvende Hissedebileceği Bir Türkiye Hayal Değil"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kadınların sokakta gerçekten güvende hissedebileceği bir Türkiye hayal değil. Her güne içimizin yandığı bir haberle uyanmak kader değil. Kız çocuklarının kadına yönelik şiddet haberleriyle travmatize olmadığı; bir ömür boyu taşıyacakları endişeler olmadan geleceğe umutla bakabildikleri bir Türkiye mümkün" dedi.

Babacan, Şişli'deki kadın cinayetine tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Gece boyu İstanbul Şişli'den gelen haberleri içim yanarak takip ettim. Yine bir kadının vahşice katledildiğinin haberini aldık, hem de İstanbul'un göbeğinde. Her zaman söyledim, bu tür olaylarda ipler en baştan sağlam tutulur. İlk yapmanız gereken, kadına şiddete geçit vermeyeceğinize dair önce erkekleri sonra da kadınları ikna etmek. Uluslararası sözleşmelerin iptali peşinde koşmak değil, kadınları önce hukuken güvende hissettirmek. Bizzat liyakatsız kadrolarla tesis ettiğiniz menfaat düzeni her yerinden alarm veriyor. Alarmlar dün çocuklar için çaldı, bugün kadınlar için çalıyor.

Kadınların sokakta gerçekten güvende hissedebileceği bir Türkiye hayal değil. Her güne içimizin yandığı bir haberle uyanmak kader değil. Kız çocuklarının kadına yönelik şiddet haberleriyle travmatize olmadığı; bir ömür boyu taşıyacakları endişeler olmadan geleceğe umutla bakabildikleri bir Türkiye mümkün. Milletimizin içinde kapanmaz yaralar açan bu dönemin sonuna gelmeli ve güvenli sokakların temellerini atmaya başlamalıyız."