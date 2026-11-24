Ali Babacan, Hikmet Çetin'in vefatı için ailesine ve CHP camiasına başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Babacan mesajında Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı diledi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı diledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM eski Başkanı, CHP eski Genel Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiasına başsağlığı diliyorum."
Kaynak: ANKA