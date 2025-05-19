Ali Babacan, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile Görüştü

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ağırladı. Görüşmede, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te başlattığı çözüm sürecinin geldiği nokta değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından DEM Parti Eş Genel Başkanlarının ziyaretine Babacan'ı ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Genel Başkanımız Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etmişlerdir.

DEM Parti heyetinin ziyaretinde 1 Ekim Süreci'nin geldiği nokta ve bundan sonraki aşamalar değerlendirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde kurulması muhtemel komisyon ve yapılması gereken yasama çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, sürecin hem güvenlik hem de temel hak ve özgürlükler boyutuyla ilgili bizzat iktidar partileri tarafından da muhalefetin bilgilendirilmesi gereği tarafımızca vurgulanmıştır.

Görüşmede DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Çanakcı, Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, Medeni Yılmaz ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer almıştır."