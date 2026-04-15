Haberler

Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Deva Partisi Lideri Babacan'dan Başsağlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan silahlı saldırılar sonrası taziye dileklerinde bulundu ve iktidara şiddetle mücadele çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için taziye dileklerini iletirken "Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan silahlı saldırılara siyasetçilerden tepkiler sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş... Evladını okula emanet eden her anne babaya bugün katbekat endişe hakim. İktidar, toplumun her alanına sirayet eden şiddet meselesi karşısında daha kararlı ve bütüncül bir mücadele ortaya koymak zorunda. Kimse çocuğunu sabah okula gönderirken "Acaba güvende mi" diye endişe duymamalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

