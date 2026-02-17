Babacan'dan Zonguldak'taki Maden Kazasında Ölen İki İşçi İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) -DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi, yaralı işçiye acil şifa temennisinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı.

Maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybederken, 1 işçi yaklaşık 4 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından sağ olarak çıkarıldı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'ta meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden emekçilerimiz Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'na Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı işçimiz İsmet Kabuk'a acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.