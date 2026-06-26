Ali Babacan Eğitim Öğretim Yılının Sona Ermesi Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün karne heyecanı yaşayacak tüm evlatlarımızı, velilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Babacan paylaşımında, "Bugün karne heyecanı yaşayacak tüm evlatlarımızı, velilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize, dinlenecekleri, aileleriyle vakit geçirecekleri, kendilerini geliştirecekleri güzel bir yaz tatili diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA