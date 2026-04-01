Ali Babacan'dan Dünya Kupası'na Katılmaya Hak Kazanan A Milli Takım'a Tebrik
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Takım'ı tebrik etti.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 yıl sonra yeniden Dünya Kupasındayız! Kosova'yı yenerek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Tebrikler Bizim Çocuklar." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA