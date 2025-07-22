Alevlerin Arasından Kahramanca Kurtarma

Alevlerin Arasından Kahramanca Kurtarma
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınında, yangın söndürme ekibinden Osman Cengiz, alevler arasında mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Kendisi de yaralanan Cengiz, hastaneye kaldırıldı.

ALEVLERİN ARASINDAN KALAN KİŞİYİ KURTARDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme ekibinden Osman Cengiz, alevlerin arasındaki bir traktörün üzerinde mahsur kalan kişiyi fark etti. Alevlerin içine giren Cengiz, bu kişiyi sırtına alarak güvenli bir alana çıkardı. Kurtarılan kişi sağlık kontrolünden geçirilirken, Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çapraz bağlarının koptuğu ve diz kapağında çatlak oluştuğu tespit edilen Osman Cengiz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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