Alevlerin Arasında Kalan Orman Müdürü ve Ekibi Kurtarıldı

1) ŞUBE MÜDÜRÜNÜN, ALEVLERİN ARASINDA KALAN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ VE EKİBİNİ KURTARMA ÇABASI KAMERADA

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, orman yangınının ilk gününde, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in de aralarında olduğu müdahale ekibinin alevlerin arasında kaldığı olay sırasında şube müdürü ve yanındaki personelin acil koduyla yardım çağrısında bulunduğu anlar ve yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında dün orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, ilk müdahale ekibiyle birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının ilk anından itibaren bölgede ekipleri yöneten Çetin'in de aralarında olduğu ekip ve 1 iş makinesi, rüzgar aniden yön değiştirince alevlerin arasında kaldı. Acil koduyla yardım çağrısı yapan ekibin olduğu bölgeye helikopterle su atıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Eti Bor Madeni'ne ait yardıma giden 1 iş makinesi ise alevlerin arasında kalıp yandı.

ALEVLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile ekibinin, alevlerin arasında kaldıktan sonra işletme müdürü ve yanındaki personelin acil çağrı talebinde bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çetin ile ekibinin mahsur kaldığı belirtilen bölgede insan boyunu aşan alevler görülürken, şube müdürünün yanındaki personelle onların kurtarılması için telsizle yardım istediği görüldü. Görüntülerde, alevlerin hızla şube müdürü ve personelin yanlarına doğru ilerlediği de yer aldı.

'DUMANDAN ETKİLENDİLER'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te dün gece yaptığı açıklamada, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve ekibinin yaşadığı kaza sırasında kendisiyle görüştüğünü belirterek, "Eskişehir ile ilgili rapor almak için kendisini aradığımız Eskişehir Orman Bölge Müdürümüz tam benimle telefonla konuşurken, rüzgarın yine ters esmesiyle birlikte ateşlerin içerisinde kaldı. Hemen telefonu kapattı. 7-8 arkadaşıyla birlikte daha sonra hamdolsun herhangi bir hasarı olmadan çıktı. Ancak onlar da dumandan etkilendiler. Kısa bir tedaviyle beraber tekrar işlerinin başına döndüler. Şu anda o arkadaşlarımızın hepsi bu yangınlarla mücadeleye devam ediyorlarö dedi.