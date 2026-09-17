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Alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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YALOVA'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip, söndürülürken alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağa da kurtarıldı.

YALOVA'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip, söndürülürken alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağa da kurtarıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Radar Caddesi'nde Yalova Otogarı'nın yakınındaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, alevlerin arasında mahsur kalan 11 kaplumbağa da itfaiye erlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Ekipler, kaplumbağalara ilk müdahaleyi su tutarak yaptı. Tankerinin çeşmesinin altında bir süre tutulan kaplumbağalar, daha sonra bir kutuya alınarak, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaplumbağaların sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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