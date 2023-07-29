Denizli'de geri dönüşüm tesisinde devam eden yangına 32 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor. Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikada devam eden yangın havadan görüntülendi.

Alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi böyle görüntülendi

Denizli itfaiyesi alevlere 32 araç ve 80 personelle müdahale ediyor

DENİZLİ - Denizli'de geri dönüşüm tesisinde devam eden yangına 32 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor. Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikada devam eden yangın havadan görüntülendi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, fabrikayı kaplayan alevlere 32 araç ve 80 personelle müdahale ediyor.

Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikada devam eden yangın havadan görüntülendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangının çevredeki işletmelere sıçramaması için büyük bir mücadele veren itfaiye ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.