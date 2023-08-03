Alevlere teslim olan fabrika küle döndü

Kastamonu'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan fabrika yangını 3 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Ekiplerin fabrikadaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap kapı fabrikasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, işçiler ise kendi imkanları ile sağlam kalan malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Yangının çıktığı sırada fabrikada işçilerin bulunmadığı öğrenilirken, yangının ise elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangının söndürülmesi için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Tosya Kaymakamı Suat Hatam, "Ekiplerimiz yangını söndürmeye çalışıyor. Çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ekiplerinden destek istedik. Sayısal verileri tam bilmiyoruz. Ama söndürülmeye çalışıyoruz" dedi.

"Fabrika tamamen yandı"

Tosya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nihat Küçükkasap, "Sabah saatlerinde çıktı. Sebebini bilmiyoruz. Ekiplerimiz söndürmeye çalışıyor. Fabrikada işçi yoktu. Ama fabrika tamamen yandı" diye konuştu.