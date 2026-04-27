Haberler

"Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Genel İstişare Toplantısı" yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca "Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Genel İstişare Toplantısı" yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, ansiklopedinin danışma kurulu ve yazı kurulu üyelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından toplam 72 akademisyen, inanç önderi ve araştırmacı katıldı.

Toplantıda, Alevilik ve Bektaşilik geleneğinin köklü irfan mirasını bilimsel yöntemlerle ele almayı hedefleyen ansiklopedi çalışmasının mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar, çalışmanın yalnızca bir yayın projesi olmanın ötesinde, kültürel hafızanın korunması ve doğru bilginin sistemli biçimde kayıt altına alınması açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Alevilik ve Bektaşilik alanında mevcut bilgi dağınıklığı ve kavramsal karmaşaya dikkat çekilen toplantıda, bilimsel temelden yoksun çalışmaların doğru bilgiye erişimi zorlaştırdığına işaret edildi.

Toplantıda, sözlü gelenekle bugüne ulaşan birikimin akademik yöntemlerle incelenmesi ve kayıt altına alınmasının gerekliliği vurgulandı.

Kalıcı bir başvuru kaynağı olması amaçlanıyor

Yürütülen istişare sürecinin, ansiklopedinin kapsamının genişletilmesine, yöntemsel çerçevenin güçlendirilmesine ve içerik kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edilen toplantıda, Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi'nin kültürel mirası koruyan ve gelecek nesillere aktaran temel bir başvuru eseri olması yönündeki beklentinin altı çizildi.

Ansiklopedinin, kavramlardan şahsiyetlere, erkandan tarihsel süreçlere kadar geniş bir içeriği kapsayan, kalıcı bir başvuru kaynağı olması hedefleniyor.

Farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla yürütülen çalışma, çoğulcu ve bilimsel yaklaşım temelinde şekillendirilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

