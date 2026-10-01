Alevi kurumlarından MEB’in eğitim modüllerine tepki: Alevilik devlet eliyle yeniden biçimlendirilemez

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(ANKARA) - Alevi-Bektaşi Federasyonu'nun da aralarında bulunduğu yedi kurum, Milli Eğitim Bakanlığının Alevi-Bektaşi inancı ve kültürüne ilişkin hazırladığı eğitim modüllerine tepki gösterdi. Kurumlar, özellikle 104 saatlik "Alevi-Bektaşilikte Yol Erkan" modülü ile eğitimi verecek kişilerin "usta öğretici" olarak görevlendirilmesinin inanç ve temsil sorunu yarattığını belirtti.

Alevi-Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Aleviliğin tarihinin ve kültürünün öğretilmesine karşı olunmadığı belirtilerek, "Temel mesele, Aleviliğin kim tarafından, hangi anlayışla ve hangi yetkiyle anlatılacağıdır" denildi.

MEB tarafından hazırlanan 104 saatlik "Alevi-Bektaşilikte Yol Erkan" eğitim modülüne tepki gösterilen açıklamada, yol ve erkan hizmetlerinin devlet tarafından verilecek bir sertifikayla tanımlanamayacağı savunuldu.

Kurumlar, "Bir devlet kurumu tarafından verilen 'usta öğreticilik belgesi', bir kişiyi Alevi yolunun inançsal taşıyıcısı yapmaz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Alevi toplumunun kendi inanç ve kültürünü çocuklarına aktarma hakkının öznesinin yine Alevi toplumu olduğu belirtilerek, "Alevilik Alevilerin yoludur. Alevi toplumu buna rızalık vermez" denildi.

Kaynak: ANKA