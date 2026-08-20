Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla oluşturulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu, ilk toplantısını Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin başkanlığında gerçekleştirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile alanında araştırma ve çalışmaları bulunan isimlerden oluşan Danışma Kurulu, görev alanındaki çalışmaları değerlendirmek ve önerilerini bildirmek üzere faaliyet gösterecek.

Bu kapsamda ilk toplantısını yapan Kurul, Alevi-Bektaşi toplumunun güncel meseleleri ile Başkanlığın yürüteceği çalışmaları ele aldı. Kurul üyelerinin bilgi, birikim ve tecrübeleri doğrultusunda görüş ve değerlendirmelerinin alındığı toplantıda, Başkanlığın çalışmalarının ortak akıl ve istişare anlayışıyla geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Danışma Kurulu'nun, Alevi-Bektaşi kültürünün ve geleneğinin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve Başkanlığın çalışmalarının toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Farklı bilgi, birikim ve tecrübeleri bir araya getirerek Başkanlığın çalışmalarına istişari katkı sunacak Danışma Kurulu, ortak akıl anlayışının güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Toplantının ardından Başkan Ersin ve Danışma Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: AA