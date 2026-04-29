Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'den 'birlik ve beraberlik' mesajı Açıklaması

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, "Kültürel mirasımızı korurken, ortak acılarımızdan ders çıkarıp ortak geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Ehl-i Beyt sevgisi, bizi birbirimize kenetleyen en sağlam çimentodur." dedi.

Ersin, Iğdır'da valilik ve üniversite işbirliğiyle kampüsteki 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, mezhepsel veya kültürel farklılıkları ayrışma değil rahmet vesilesi olarak gördüklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Ersin, şöyle konuştu:

"İmam Cafer-i Sadık'ın ilmi derinliği ve hikmeti, hepimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bugün dünyanın içinde bulunduğu karmaşa ve İslam coğrafyasındaki acılar, bizlere tek bir şeyi fısıldıyor, vahdet. Bu buluşma, tanışmak, görüş alışverişinde bulunmak ve gönül bağlarımızı güçlendirmek için bir fırsattır. Kültürel mirasımızı korurken, ortak acılarımızdan ders çıkarıp ortak geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Ehl-i Beyt sevgisi, bizi birbirimize kenetleyen en sağlam çimentodur."

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ise toplumsal barış iklimini korumanın kendileri için akademik bir görev ve ertelenemez bir insani sorumluluk olduğunu belirtti.

Üniversitelerin sadece teknik bilgi üretilen mekanlar olmadığını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Üniversiteler, topluma yön veren, kültürel diyaloğu harmanlayan ve ortak akıl paydasını güçlendiren öncü kurumlardır. Bu bilinçle, toplumsal birliğimizi tahkim eden ve manevi değerlerimizi diri tutan bu tür etkinlikleri her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bugün burada paylaşılan fikirler, karşılıklı saygı ve hoşgörünün pekişmesine, özellikle de gençlerimizin bu asil bilinçle yetişmesine büyük katkılar sunacaktır. Zira bizim birliğimiz ve beraberliğimiz ancak birbirimizi daha iyi tanıyarak ve mukaddes değerlerimiz etrafında kenetlenerek daim olacaktır."

Konuşmaların ardından Ersin, din adamlarıyla soru-cevap şeklinde sohbet etti.

Programa, Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz ve vatandaşlar da katıldı.