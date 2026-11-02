Alevi-Bektaşi Güç Birliği Platformu, 30 davetli çalıştayın raporunu yayımladı

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(ANKARA) - Alevi-Bektaşi Güç Birliği Platformu, farklı siyasi görüşlerden Alevi kurum temsilcileri, inanç önderleri ve kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlediği ve "Terörsüz Türkiye" ile "Yeni Anayasa" konularını ele aldığı "Aleviler Konuşuyor" çalıştayının sonuç raporunu yayımladı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Alevi-Bektaşi federasyonları, vakıflar, cemevleri ve aydınların girişimiyle oluşturulan platform, toplumun gündemindeki temel meselelere ilişkin görüş ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla kapalı çalıştay düzenledi.

Toplam 30 davetlinin katıldığı çalıştay, Platform Başkanı Ali Rıza Özdemir'in açılış konuşmasıyla başladı. Programda platformun kuruluş amacı ve çalışmaları ile Alevi-Bektaşi toplumunun güncel meselelere yaklaşımına ilişkin bilgi verildi.

İki ana sunumun yapıldığı çalıştayda, sunumların ardından müzakere ve soru-cevap oturumları gerçekleştirildi. Katılımcılar konuları farklı perspektiflerden ele alırken, yapıcı diyalog ortamında görüşlerini paylaştı.

Çalıştay müzakerelerinde sürece ilişkin farklı değerlendirmeler ve şüpheler dile getirilirken, Alevilerin rolünün nasıl somutlaştırılabileceği üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Platform sekretaryası tarafından hazırlanan çalıştay sonuç raporu 31 Ekim 2026'da yayımlandı.

Kaynak: ANKA