Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, Başkentte Sanatseverlerle Buluştu

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, Başkentte Sanatseverlerle Buluştu
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Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Oran Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserle sanatseverleri bir araya getirdi. Konserde İstiklal Marşı ve Rus Milli Marşı'nın yanı sıra geleneksel Türk ve Rus eserleri seslendirildi.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Başkentte sanatseverlerle buluştu.

Oran Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konser, İstiklal Marşı ve Rus Milli Marşı ile başladı.

Daha sonra Albay Gennadiy Sachenyuk'ün yönettiği koro, çeşitli eserler seslendirdi.

Türkiye'den manzaralar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sahnedeki ekrana yansıtıldığı konserde, Mehter marşı ve Çanakkale türküsünü seslendiren koro izleyicilerden alkış aldı.

Koroyla sahne alan dans topluluğu da geleneksel Rus ve Kafkas danslarından gösteriler sundu.

Dünyanın en büyük askeri müzik toplulukları arasında yer alan koroyu yöneten Albay Sachenyuk, konser sonrası AA muhabirine, Türkiye'de sahne almanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

İzleyicilerin ilgisinin sevindirici olduğunu belirten Sachenyuk, "Buradaki tepkiyi görmek ve yaşamak bizim için büyük bir sevinç. Bu şarkıları ezberlerken doğru bir şekilde aktarabilmek ve Türk seyircisinin bunun karşısında iyi tepki vermesi hem kültürel açıdan hem sanat açısından bizler için çok önemli. İki ülke arasında güzel bir diyalog kurabilmek çok müthiş bir şey." dedi.

Türkiye'ye pek çok kez geldiklerini ve her seferinde güzel ağırlandıklarını dile getiren Sachenyuk, "Ne zaman çağırırsanız her zaman seve seve gelmeye hazırız. Burada bizi tanıyan, seven bir hayran kitlemiz oluştu. Özellikle onları mahcup etmemek adına çalışıyoruz. Bizleri bekliyorlar, bizler de her zaman gelmeye hazırız. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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