Aldatmak dizisi ikinci sezonuna merak uyandıran bir bölümle başladı

Aldatmak dizisinin ikinci sezonunun ilk bölümü, birçok soru işaretiyle sona erdi. Oylum'un bebeğinin kaybolması ve Behram'ın hayati durumu gerginliği artırırken, Güzide'nin yalan ve ihanetlerle baş etmeye çalışması herkesi şaşırtıyor.