Aldatmak dizisi ikinci sezonuna merak uyandıran bir bölümle başladı
Aldatmak dizisinin ikinci sezonunun ilk bölümü, birçok soru işaretiyle sona erdi. Oylum'un bebeğinin kaybolması ve Behram'ın hayati durumu gerginliği artırırken, Güzide'nin yalan ve ihanetlerle baş etmeye çalışması herkesi şaşırtıyor.
İkinci sezonuna heyecan dozu yüksek bir bölümle başlayan 'Aldatmak' dizisi akıllarda birçok soru işareti bıraktı.
Ölümden dönen Oylum'un bebeğinin kaybolmasıyla aileler birbirine girerken Behram'ın hayati durumu daha da kritik bir evreye ilerliyor.
Güzide'nin başa çıkmaya çalıştığı yalan ve ihanetler çoğalırken, Oylum'un gerçek babasının Tarık olmadığı iddiası herkesi şoka uğratıyor.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel