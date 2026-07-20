Tayland'da Çeltik Sezonu Bufalo Yarışlarıyla Kutlandı
Tayland'ın Chonburi kentinde çeltik ekim sezonunun başlangıcı, geleneksel bufalo yarışlarıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Etkinlik, bölgenin tarım kültürünü ve yerel gelenekleri yansıtarak, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Bu yarışlar, hem çiftçilerin hem de ziyaretçilerin bir araya gelerek sezonun bereketini simgelemesi açısından büyük önem taşıyor.
CHONBURİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Tayland'ın Chonburi kentinde bu yılki çeltik ekim sezonunun başlangıcını kutlamak için bufalo yarışları düzenlendi.
Kaynak: Xinhua