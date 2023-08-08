Albüm: Nepal'in Başkenti Katmandu'da Muson Yağmurları Sellere Neden Oldu
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Nepal'in başkenti Katmandu'da sel suları arasında ilerleyen çocuklar, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)KATMANDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'nun çeşitli bölgelerinde muson yağmurları sellere neden oldu.
KATMANDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'nun çeşitli bölgelerinde muson yağmurları sellere neden oldu. Bölge halkı sular altında kalan sokaklarda güçlükle ilerlerken, gündelik hayat felce uğradı.
Kaynak: Xinhua / Güncel