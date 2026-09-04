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Nepal'de 9 Gün Sonra Mucize Kurtuluş

Nepal'de 9 Gün Sonra Mucize Kurtuluş
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Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ağır hasar gören Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan iki işçi, 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Nepal ordusu kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

KATMANDU, 4 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ağır hasar gören Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Nepal ordusu cuma günü yaptığı açıklamada, iki işçinin felaketten 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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