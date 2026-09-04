Nepal'de 9 Gün Sonra Mucize Kurtuluş
Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ağır hasar gören Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan iki işçi, 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Nepal ordusu kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
KATMANDU, 4 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ağır hasar gören Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
Nepal ordusu cuma günü yaptığı açıklamada, iki işçinin felaketten 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua