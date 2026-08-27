Haberler

Velence Gölü'nde Kuraklık Rekor Seviyeye Düşürdü

Velence Gölü'nde Kuraklık Rekor Seviyeye Düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan'ın önemli göllerinden Velence Gölü, uzun süren kuraklık nedeniyle tarihinin en düşük su seviyesini gördü. 26 Ağustos itibarıyla su seviyesi 16 santimetreye gerilerken, gölün birçok sığ bölgesinde taban tamamen açığa çıktı. Bu durum, bölgedeki ekosistemi ve turizmi olumsuz etkiliyor.

GARDONY, 27 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın önemli göllerinden biri olan Velence Gölü'nün su seviyesi uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle rekor seviyeye düştü.

26 Ağustos itibarıyla 16 santimetreye gerileyen su seviyesi nedeniyle göl yatağı, birçok sığ bölgede açığa çıktı.

Kaynak: Xinhua
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

Ağabey-kardeş yan yana uğurlandı: Ortaya çıkan detay kahretti
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler