Velence Gölü'nde Kuraklık Rekor Seviyeye Düşürdü
Macaristan'ın önemli göllerinden Velence Gölü, uzun süren kuraklık nedeniyle tarihinin en düşük su seviyesini gördü. 26 Ağustos itibarıyla su seviyesi 16 santimetreye gerilerken, gölün birçok sığ bölgesinde taban tamamen açığa çıktı. Bu durum, bölgedeki ekosistemi ve turizmi olumsuz etkiliyor.
GARDONY, 27 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın önemli göllerinden biri olan Velence Gölü'nün su seviyesi uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle rekor seviyeye düştü.
26 Ağustos itibarıyla 16 santimetreye gerileyen su seviyesi nedeniyle göl yatağı, birçok sığ bölgede açığa çıktı.
Kaynak: Xinhua