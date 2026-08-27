Velence Gölü'nde Kuraklık Rekor Seviyeye Düşürdü

GARDONY, 27 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın önemli göllerinden biri olan Velence Gölü'nün su seviyesi uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle rekor seviyeye düştü.

26 Ağustos itibarıyla 16 santimetreye gerileyen su seviyesi nedeniyle göl yatağı, birçok sığ bölgede açığa çıktı.

Kaynak: Xinhua