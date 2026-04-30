Albüm: Londra'da İki Kişinin Yaralandığı Bıçaklı Saldırı 'Terör Eylemi' Olarak Nitelendirildi

LONDRA, 30 Nisan (Xinhua) -- İngiltere Terörle Mücadele Polis Teşkilatı, başkent Londra'nın kuzeyindeki Golders Green semtinde düzenlenen bıçaklı saldırı olayını "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Metropolitan Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Birimi Başkanı Laurence Taylor, 76 ve 34 yaşlarındaki iki kişinin saldırıda yaralandığını ve şu anda hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Taylor, şüphelinin 45 yaşında bir erkek olduğunu da sözlerine ekledi.

