Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 265'e Yükseldi
Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralı sayısı ise 3.494'e çıktı. 496 kişiden haber alınamazken, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella afetten 53.000'den fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.
CALI, 13 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı 3.494'e yükseldi. 496 kişiden ise an itibarıyla haber alınamıyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella çarşamba günü yaptığı açıklamada, afetten 53.000'den fazla kişinin etkilendiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua