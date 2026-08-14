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Kolombiya'daki 7,4 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 281'e Yükseldi

Kolombiya'daki 7,4 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 281'e Yükseldi
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Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ölü sayısının 281'e, yaralı sayısının ise 3.971'e çıktığını açıkladı. 379 kişiden ise haber alınamıyor.

CALİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua
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