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Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğündeki Deprem: Can Kaybı 265'e Yükseldi, Arama Kurtarma Sürüyor

Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğündeki Deprem: Can Kaybı 265'e Yükseldi, Arama Kurtarma Sürüyor
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Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın açıklamasına göre, depremde ölü sayısı 265'e, yaralı sayısı 3.494'e yükseldi. 496 kişiden ise hala haber alınamıyor.

CALİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışla sürdürülüyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralı sayısı ise 3.494'e yükseldi. 496 kişiden ise an itibarıyla haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua
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