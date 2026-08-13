Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğündeki Deprem: Can Kaybı 265'e Yükseldi, Arama Kurtarma Sürüyor

CALİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışla sürdürülüyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralı sayısı ise 3.494'e yükseldi. 496 kişiden ise an itibarıyla haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua