Albüm: İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Lübnanlı Gazeteci Emel Halil İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

BAİSSARİYEH, 24 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında enkaz altında kalan gazeteci Emel Halil hayatını kaybetti.

Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre, çarşamba günü Tayri ile Haddesa'yı birbirine bağlayan yola düzenlenen saldırı, Halil ile meslektaşı Zeyneb Farac'ı kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Farac daha sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Lübnan-İsrail sınırında da haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmış, iki ülke arasında varılan 10 günlük ateşkes geçen hafta perşembe gecesi yürürlüğe girmişti.

