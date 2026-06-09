İsrail, El Halil'de Filistinlilere ait ev ve marangoz atölyesini yıktı
İsrail güçleri, 9 Haziran'da Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ev ve marangoz atölyesini yıktı. Bu eylem, bölgedeki gerginliği artırırken, Filistinlilerin mülklerine yönelik saldırıların devam ettiğini gösteriyor. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EL HALİL, 9 Haziran (Xinhua) -- İsrail pazartesi günü Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ev ile marangoz atölyesini yıktı.
Kaynak: Xinhua