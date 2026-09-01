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Paterna'da Geleneksel La Corda Havai Fişek Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Paterna'da Geleneksel La Corda Havai Fişek Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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İspanya'nın Paterna kentinde düzenlenen tarihi ve geleneksel havai fişek festivali La Corda, katılımcıların koruyucu kıyafetlerle 70.000'den fazla fişek ateşlemesiyle renkli anlara sahne oldu. Trafiğe kapatılan ana caddede gerçekleşen etkinlik, bölgeyi kıvılcım ve dumana boğarken, Paterna bu piroteknik geleneği nedeniyle 'Ateş Kenti' olarak anılıyor.

PATERNA, 1 Eylül (Xinhua) -- İspanya'nın Paterna kentinde tarihi ve geleneksel havai fişek festivali La Corda renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında koruyucu kıyafetler giyen katılımcılar, trafiğe kapatılan ana cadde boyunca 70.000'den fazla fişek ateşleyerek bölgeyi kıvılcım ve dumana boğdu.

Paterna, geçmişten günümüze taşıdığı bu piroteknik geleneği nedeniyle "Ateş Kenti" olarak da anılıyor.

Kaynak: Xinhua
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