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Albüm: İspanya'da Cervantes Haftası renkli görüntülere sahne oldu

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Albüm: İspanya'da Cervantes Haftası renkli görüntülere sahne oldu
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ALCALA DE HENARES, 10 Ekim (Xinhua) -- İspanya'da Cervantes Haftası, ülkenin en büyük edebiyatçılarından Miguel de Cervantes'i anmak üzere her yıl ekim ayında ünlü yazarın memleketi Alcala de Henares'te kutlanıyor.

ALCALA DE HENARES, 10 Ekim (Xinhua) -- İspanya'da Cervantes Haftası, ülkenin en büyük edebiyatçılarından Miguel de Cervantes'i anmak üzere her yıl ekim ayında ünlü yazarın memleketi Alcala de Henares'te kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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