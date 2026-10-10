Albüm: İspanya'da Cervantes Haftası renkli görüntülere sahne oldu

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ALCALA DE HENARES, 10 Ekim (Xinhua) -- İspanya'da Cervantes Haftası, ülkenin en büyük edebiyatçılarından Miguel de Cervantes'i anmak üzere her yıl ekim ayında ünlü yazarın memleketi Alcala de Henares'te kutlanıyor.
ALCALA DE HENARES, 10 Ekim (Xinhua) -- İspanya'da Cervantes Haftası, ülkenin en büyük edebiyatçılarından Miguel de Cervantes'i anmak üzere her yıl ekim ayında ünlü yazarın memleketi Alcala de Henares'te kutlanıyor.
Kaynak: Xinhua