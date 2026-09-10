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Albüm: İngiltere'de teknik arıza nedeniyle 1.000'den fazla uçuş iptal edildi

Albüm: İngiltere'de teknik arıza nedeniyle 1.000'den fazla uçuş iptal edildi
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LONDRA, 10 Eylül (Xinhua) -- Hava trafiği izleme sitesi Flightradar24'e göre, salı günü İngiltere genelindeki havalimanlarında gelen ve giden toplam 1.300'e yakın uçuş iptal edildi.

LONDRA, 10 Eylül (Xinhua) -- Hava trafiği izleme sitesi Flightradar24'e göre, salı günü İngiltere genelindeki havalimanlarında gelen ve giden toplam 1.300'e yakın uçuş iptal edildi. Çarşamba günü de büyük çoğunluğu Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda olmak üzere 177 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Ulusal Hava Trafik Hizmetleri salı öğleden sonra yaptığı açıklamada, uçuşların işlenmesinde kullanılan sistemde teknik bir sorun tespit edildiğini, bu sorunun ülke genelindeki kalkışları aksatarak gecikme ve iptallere yol açtığını belirtti.

Trafik hizmetleri, sorunun çözüldüğünü ancak sistemin normale dönmesinin beklenenden uzun sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Sistemdeki sorun artık çözüldü. Normal şekilde çalışıyoruz ve geciken uçuşların telafisi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua
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