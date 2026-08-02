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Albüm: Hırvatistan'da düzenlenen 14. Orta Çağ Festivali'nde renkli performanslar sergilendi

Albüm: Hırvatistan'da düzenlenen 14. Orta Çağ Festivali'nde renkli performanslar sergilendi
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SVETVİNCENAT, 2 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Svetvincenat kasabasında Morosini-Grimani Kalesi'nde düzenlenen Orta Çağ Festivali'nin 14'üncüsü pazar günü sona erdi.

SVETVİNCENAT, 2 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Svetvincenat kasabasında Morosini-Grimani Kalesi'nde düzenlenen Orta Çağ Festivali'nin 14'üncüsü pazar günü sona erdi. Orta Çağ'a özgü kıyafetler giyen sanatçılar festivalde kılıç dövüşleri ve ateş şovları gibi performanslar sergiledi.

Kaynak: Xinhua
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