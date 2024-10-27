Bhopal'da Diwali İçin Kandiller Yakıldı
27 Ekim'de Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da, halk yaklaşan Hindu ışık festivali Diwali için kandiller yaktı. Diwali, iyiliğin kötülüğe galip geldiği inancıyla kutlanıyor ve ülke genelinde coşkuyla bekleniyor. Bhopal'daki etkinlik, bu yılki kutlamaların neşesini ve toplumsal birlikteliği simgeliyor.
BHOPAL, 27 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da halk, yaklaşan Hindu ışık festivali Diwali için kandiller yaktı.
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