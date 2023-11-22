Albüm: Hindistan'da Çiçek Açan Pembe Nilüferler Tabloyu Andıran Bir Görüntü Oluşturdu

MORİGAON, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde çiçek açan pembe nilüferler görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Sucul bir bitki olan nilüferin çiçeklenmesi genellikle Ağustos'tan Ekim'e kadar devam ediyor.