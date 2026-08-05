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Gazze'de 112 Filistinlinin Naaşı 3 Yıl Sonra Enkazdan Çıkarıldı

Gazze'de 112 Filistinlinin Naaşı 3 Yıl Sonra Enkazdan Çıkarıldı
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İsrail'in Kasım 2023'te Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yıkılan binaların enkazı altında kalan 112 Filistinlinin naaşı, yaklaşık 3 yıl sonra çıkarılarak toplu cenaze töreniyle defnedildi. Bu olay, savaşın acı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

GAZZE, 5 Ağustos (Xinhua)-- İsrail'in Kasım 2023'te Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yıkılan binaların enkazı altında kalan 112 Filistinlinin naaşı yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılarak toplu cenaze töreniyle defnedildi.

Kaynak: Xinhua
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