Gazze'de Filistinli arıcı, yıkıma rağmen üretimi sürdürüyor
İsrail saldırıları öncesinde 400'den fazla kovanı bulunan Filistinli arıcı İbrahim el-Dabba, büyük yıkıma rağmen arıcılık faaliyetlerine devam ediyor. Tarım Bakanlığı verilerine göre, çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 28.400 arı kovanı zarar gördü.
GAZZE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'de İsrail saldırıları öncesinde 400'den fazla kovanı bulunan Filistinli arıcı İbrahim el-Dabba, büyük yıkıma rağmen üretimi sürdürüyor.
Tarım Bakanlığı verilerine göre, çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 28.400 arı kovanı zarar gördü.
Kaynak: Xinhua