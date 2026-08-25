Haberler

JD.com, Jiangsu'da Robot Veri Toplama Merkezi Açtı

JD.com, Jiangsu'da Robot Veri Toplama Merkezi Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SUQİAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen e-ticaret şirketi JD.com'a ait robot veri toplama merkezi, Ekim 2025'ten bu yana ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteriyor.

SUQİAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen e-ticaret şirketi JD.com'a ait robot veri toplama merkezi, Ekim 2025'ten bu yana ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteriyor. Merkez, somutlaştırılmış akıllı robot veri toplama tesisi olarak eyalet düzeyine hizmet veriyor.

Tesis, veri toplama süreçlerini fiziksel gerçeklik, genelleştirme kabiliyeti ve etkileşim kalitesi bakımından geliştiriyor. Veri toplama ortamını gerçek koşullara sahip fiziksel bir sahaya dönüştüren tesis, merkezi statik bir örnek kütüphanesinden çıkarıp somutlaştırılmış akıllı robotlar için bir eğitim alanı haline getiriyor.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi

Fenerbahçe korkusu yüzlerce bileti iptal ettirdi
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar

Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

İşi gücü şov! Yine millete sardı
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yorum sizin
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor